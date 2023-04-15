До групи щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ приєдналась Коста-Рика
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Тепер кількість країн, які працюють над притягнення Росії до відповідальності, зросла до 34-х.
Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.
During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023
«Під час нашої сьогоднішньої розмови голова МЗС Арнольдо Тиноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Основної групи Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, довівши загальну кількість держав до 34. Ми також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці», – написав Кулеба на своїй сторінці у твіттері.