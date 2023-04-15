ПОКАРАТИ РФ

До групи щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ приєдналась Коста-Рика

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба © AP / Bebeto Matthews
Автор тексту: Олеся Задирака

Тепер кількість країн, які працюють над притягнення Росії до відповідальності, зросла до 34-х.

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Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

«Під час нашої сьогоднішньої розмови голова МЗС Арнольдо Тиноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Основної групи Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, довівши загальну кількість держав до 34. Ми також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці», – написав Кулеба на своїй сторінці у твіттері.

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