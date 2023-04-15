ПОКАРАТИ РФ

До групи щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ приєдналась Коста-Рика

Глава МЗС України Дмитро Кулеба © AP / Bebeto Matthews

Автор тексту: Олеся Задирака

Тепер кількість країн, які працюють над притягнення Росії до відповідальності, зросла до 34-х.