Зеленський затвердив нові санкції проти Росії: до списку потрапили ВК та Яндекс

АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних осіб та 254 юридичних.

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Відповідні укази №227/2023 та №228/2023 були опубліковані на сайті Офісу президента України.

Зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів з країни-агресора. У санкційному списку опинився колишній воротар збірної Росії з футболу та гравець клубу ЦСКА Ігор Акінфєєв. Також обмеження застосували щодо доньки глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, президента Федерації тріатлону РФ Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха тощо.

Також до санкційного списку потрапили товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнафта-цифрові рішення», «РТ-Інвест транспортні системи» та «Група компаній «Іннотех», акціонерні товариства «Ікс-Холдинг» і «Софтлайн трейд».Також під санкціями опинилися компанії ВК та Яндекс.

Кабміну разом з СБУ й Національним банком України доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних санкцій, Міністерству закордонних справ України — проінформувати про застосування санкцій компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки й інших держав і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Повідомляється, що контроль за виконанням відповідних рішень покладений на секретаря РНБО. Укази набувають чинності з дня їх опублікування.

Раніше ми повідомляли, що ЄС готує 11 пакет санкцій і разом із союзниками контролює спроби РФ обійти попередні обмеження.