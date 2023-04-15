Пенсійна реформа: президент Франції Еммануель Макрон підписав закон

ПОСТАВИВ КРАПКУ

Таким чином глава держави відмовив профспілкам, які ще в п'ятницю, після рішення Конституційної ради, просили його не оприлюднювати закон.

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Про це повідомляє Le Figaro.

Непопулярна пенсійна реформа, яка передбачає збільшення пенсійного віку до 64 років, була оприлюднена сьогодні вранці в Офіційному журналі після схвалення більшої частини тексту Конституційною радою.

Після рішення Конституційної ради в п'ятницю профспілки попросили президента Еммануеля Макрона «не оприлюднювати закон». Проте глава держави проігнорував ці заяви.

За законом Макрон мав 15 днів на те, щоби підписати закон для остаточногонабрання ним чинності.

Нагадаємо, останніми місяцями у Франції не вщухали протести через ухвалення урядом пенсійної реформи, що передбачає підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею.

Рішення прийняти закон в обхід парламенту викликало обурення у громадян. У Франції відхилили вже два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Проте французи продовжують виказувати своє невдоволення за допомогою загальнонаціональних протестів.

З огляду на це, прем'єр-міністерка пообіцяла більше не вдаватися до статті 49.3 окрім проєктів, що стосуються змін у бюджеті.