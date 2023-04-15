Польща заборонила ввозити українське зерно та продовольство

ЗЕРНОВІ ПРОБЛЕМИ

Таке рішення ухвалив тамтешній уряд. Заборона набуває чинності вже сьогодні. Як заявив голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, серед причини таких дій велика різниця у вартості виробництва продовольства та зерна в Україні та Польщі, відповідно і цін на продукцію.

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Заяву Качинського оприлюднило видання RMF24.

«Ми готові врегулювати питання зерна з України за допомогою міждержавної угоди. Ми є і залишаємось без будь-яких змін друзями та союзниками України», – сказав він.

Водночас він зазначив, що обов'язок влади – захищати інтереси власних громадян. Він наголосив, що можлива криза в польському сільському господарстві перетвориться на кризу для всіх поляків.

«І у зв'язку з цим, знаючи, що це в інтересах польського сільського господарства, що це в інтересах Польщі, але також це в інтересах України – адже не в інтересах наших друзів те, щоб Польща занурилась в кризу», – заявив Качинський.

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Раніше сьогодні стало відомо, що міністри сільського господарства Польщі та України планують підписати угоду щодо експорту. Зустріч урядовців має відбутися у понеділок на території Польщі. Домовленості регулюватимуть питання подальшого експорту українського зерна, проти якого протестують польські фермери.