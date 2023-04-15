Президент Бразилії вважає, що США нібито «заохочують війну» та мають припинити це робити

Луїс Інасіо Лула да Сілва думає, що американцям варто «почати говорити про мир». Як вважає бразильський лідер, таким чином США можуть «переконати» російського та українського президентів.

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Таку заяву Лули опублікувало видання The Guardian.

«Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», - заявив бразильський президент у Пекіні по завершенні візиту, де він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Більше про візит Лули до Китаю читайте у нашому матеріалі: «Бразилія повернулась!» Лула зміцнює зв'язки з Китаєм