Під час виступу прем'єра Японії пролунав вибух

ЗАМАХ НА ПРЕМ'ЄРА

У суботу під час виступу прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди біля нього вибухнув предмет, схожий на трубу.

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Прем’єра евакуювали неушкодженим. Підозрюваного, який кинув предмет схожий на димову шашку, затримали. Ним виявився чоловік 20-30 років, повідомляє NHK.

Поліція затримує підозрюваного © via REUTERS / KYODO

Інцидент стався на заході країни в рибальській гавані Сайказакі. Кісіда щойно почав виголошувати промову після огляду гавані, коли поряд із ним щось вибухнуло.

Правоохоронці тримають людину на землі після того, як пролунав вибух © REUTERS

Кісіда Фуміо повернувся до виступу приблизно через годину після вибуху. Він почав свою промову з вибачень за те, що змусив багатьох людей хвилюватися про нього. За його словами, поліція розслідує вибух у рибальському порту.

Нагадаємо, колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе, лідера сучасної Японії, який найдовше керував державою, було вбито із саморобної зброї в липні минулого року під час кампанії на парламентських виборах, що шокувало націю та спонукало до перегляду безпеки політиків.