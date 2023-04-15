ЗАМАХ НА ПРЕМ'ЄРА

Під час виступу прем'єра Японії пролунав вибух

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Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда © via REUTERS / KYODO
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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У суботу під час виступу прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди біля нього вибухнув предмет, схожий на трубу. 

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Прем’єра евакуювали неушкодженим. Підозрюваного, який кинув предмет схожий на димову шашку, затримали. Ним виявився чоловік 20-30 років, повідомляє NHK

Поліція затримує підозрюваного
Поліція затримує підозрюваного © via REUTERS / KYODO

Інцидент стався на заході країни в рибальській гавані Сайказакі. Кісіда щойно почав виголошувати промову після огляду гавані, коли поряд із ним щось вибухнуло.

Правоохоронці тримають людину на землі після того, як пролунав вибух
Правоохоронці тримають людину на землі після того, як пролунав вибух © REUTERS

Кісіда Фуміо повернувся до виступу приблизно через годину після вибуху. Він почав свою промову з вибачень за те, що змусив багатьох людей хвилюватися про нього. За його словами, поліція розслідує вибух у рибальському порту.

Нагадаємо, колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе, лідера сучасної Японії, який найдовше керував державою, було вбито із саморобної зброї в липні минулого року під час кампанії на парламентських виборах, що шокувало націю та спонукало до перегляду безпеки політиків.

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