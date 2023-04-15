Під час виступу прем'єра Японії пролунав вибух
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У суботу під час виступу прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди біля нього вибухнув предмет, схожий на трубу.
Прем’єра евакуювали неушкодженим. Підозрюваного, який кинув предмет схожий на димову шашку, затримали. Ним виявився чоловік 20-30 років, повідомляє NHK.
Інцидент стався на заході країни в рибальській гавані Сайказакі. Кісіда щойно почав виголошувати промову після огляду гавані, коли поряд із ним щось вибухнуло.
Кісіда Фуміо повернувся до виступу приблизно через годину після вибуху. Він почав свою промову з вибачень за те, що змусив багатьох людей хвилюватися про нього. За його словами, поліція розслідує вибух у рибальському порту.
Нагадаємо, колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе, лідера сучасної Японії, який найдовше керував державою, було вбито із саморобної зброї в липні минулого року під час кампанії на парламентських виборах, що шокувало націю та спонукало до перегляду безпеки політиків.