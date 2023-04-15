Судан охопили бої: в країні відбувається спроба держперевороту

СИЛИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ПРОТИ АРМІЇ

У столиці Судану Хартум відбулись зіткнення між армією та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії та міжнародний аеропорт.

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RSF, які звинуватили армію в нападі на них першими, також заявили, що вони захопили аеропорти в північному місті Мерове та в Ель-Обейді на заході, передає Reuters.

Зі столиці надходять повідомлення про перестрілки в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Зазначається, що обидві сторони використовують важке озброєння, через що столицю заполонив густий дим. Зокрема сутички відзначаються й в інших містах, наприклад в Умдурмані, Бахрі та Мараві.

Журналісти Reuters зауважують, що тривала конфронтація між RSF та армією може призвести до затяжних конфліктів у величезній країні, яка вже зіткнулася з економічною кризою та спалахами міжплемінного насильства. Раніше RSF на чолі з колишнім лідером ополченців генералом Мохамедом Хамданом Дагало, більш відомим як Хемедті, заявили, що армія оточила одну зі своїх баз і відкрила вогонь із важкої зброї.

«Насильство сталося після кількох днів напруженості між армією і RSF, потужним воєнізованим угрупованням. Це викликало занепокоєння щодо конфронтації, яка підірве давні зусилля щодо повернення Судану до цивільного правління після боротьби за владу та військових переворотів», — пише Reuters.