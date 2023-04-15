США виділять Україні додаткові 5 мільярдів доларів бюджетної підтримки

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, така підтримка союзників допоможе державі перемогти та забезпечити стійкість економіки.

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Сполучені Штати надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні.

Про це повідомляють на сайті Державного департаменту США.

«Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду України надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії» — йдеться у повідомлені.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у своїй промові на Форумі партнерства США та України заявила, що «Підтримка України — це інвестиція в нашу власну безпеку та наше власне процвітання та світ, у якому ми та наші діти хочемо жити».

Міністри фінансів країн G7 за результатами перемовин у рамках Spring Meetings запевнили у виділенні Україні додаткової підтримки на суму понад 5 мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про додаткові пакети підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

Раніше Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни. Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та USAID допоможуть Києву залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки.