Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини вже з понеділка

ЕНЕРГЕТИЧНА СПІВПРАЦЯ

Обсяг постачання з 17 квітня може становити 200 МВт щогодини. Наразі Україна вже експортує електроенергію у Молдову та Польщу. Компанія робить це виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

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Про майбутнє розширення експорту повідомила пресслужба «Укренерго».

«Відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників», – заявили у компанії.

Там також зазначили, що пропускна спроможність для постачання української електроенергії у країни Європи наразі складає 400 МВт. «Укренерго» спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.