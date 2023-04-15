Українське зерно: міністри сільського господарства Польщі та України підпишуть угоду щодо експорту

ЗЕРНОВІ ПРОБЛЕМИ

Зустріч урядовців відбудеться у понеділок на території Польщі. Домовленості регулюватимуть питання подальшого експорту українського зерна, проти якого протестують польські фермери.

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Про це заявив новий міністр сільського господарства Роберт Телус, повідомляє PAP.

За його словами, у п’ятницю відбулась телефонна розмова з його українським колегою Миколою Сольським. Вони домовились про персональну зустріч у понеділок.

«Ми обговорили дуже важливе питання і, сподіваюся, зможемо офіційно оголосити все у понеділок», – заявив Телус.

Урядовець також наголосив, що вже існують домовленості про те, щоб українське зерно не розвантажували у Польщі.

«Рішення було ухвалене ще на зустрічі на кордоні у Дорогуську, зараз ми лише фіналізуємо це», – сказав Телус.

Детальніше про те, що викликає таке обурення фермерів у ряді країн Європи читайте у нашому матеріалі: Європейські фермери незадоволені цінами на зерно: до чого тут Україна