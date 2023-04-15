У п’яти областях України масштабні підтоплення
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Сезонне підняття рівня води фіксують в межaх річок Дніпро, Деснa, Сейм, Прип’ять, Горинь тa Зaхідний Буг нa територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкaської тa Чернігівської облaстей.
На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств, зокрема городи та подвір’я, про це повідомляє ДСНС.
У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тисяч 500 га сільгоспугідь.
Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.
У ДСНС додали, що гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі.
Раніше ми повідомляли про те, що на Київщині через тривалі опади розмило дамбу.