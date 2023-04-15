У п’яти областях України масштабні підтоплення

СТИХІЙНЕ ЛИХО

Сезонне підняття рівня води фіксують в межaх річок Дніпро, Деснa, Сейм, Прип’ять, Горинь тa Зaхідний Буг нa територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкaської тa Чернігівської облaстей.

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На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств, зокрема городи та подвір’я, про це повідомляє ДСНС.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тисяч 500 га сільгоспугідь.

Наслідки стихійного лиха © ДСНС

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

Наслідки стихійного лиха © ДСНС

У ДСНС додали, що гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі.

Наслідки стихійного лиха © ДСНС

Раніше ми повідомляли про те, що на Київщині через тривалі опади розмило дамбу.