ЗВІТ РОЗВІДКИ

У Росії скасовують паради на 9 травня: британська розвідка назвала причини

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Парад на 9 травня в Росії
Парад на 9 травня в Росії AP
Автор тексту: Юлія Ромашкевич

За словами аналітиків, скасування святкувань «натякає на похмуру реальність, яка стоїть за оптимістичним пропагандистським зображенням».

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Керівники кількох прикордонних з Україною російських регіонів, а також окупованого Криму оголосили про скасування традиційно гучних військових парадів до Дня Перемоги 9 травня. У РФ кажуть, що роблять це «через проблеми безпеки поблизу кордону», — про це повідомляє британська розвідка.

Однак аналітики вважають, що скасувуння парадів може бути пов’язане з нестачею техніки, яку Росія втратила під час війни в Україні.

«Вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати» — йдеться у повідомлені.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ відновила свій наступ на Бахмут.

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