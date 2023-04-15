У Росії скасовують паради на 9 травня: британська розвідка назвала причини

ЗВІТ РОЗВІДКИ

За словами аналітиків, скасування святкувань «натякає на похмуру реальність, яка стоїть за оптимістичним пропагандистським зображенням».

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Керівники кількох прикордонних з Україною російських регіонів, а також окупованого Криму оголосили про скасування традиційно гучних військових парадів до Дня Перемоги 9 травня. У РФ кажуть, що роблять це «через проблеми безпеки поблизу кордону», — про це повідомляє британська розвідка.

Однак аналітики вважають, що скасувуння парадів може бути пов’язане з нестачею техніки, яку Росія втратила під час війни в Україні.

«Вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати» — йдеться у повідомлені.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SVyeIJPUC4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YXX1fNpkdM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 13, 2023

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