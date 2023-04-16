Баварія хоче виробляти атомну енергію попри рішення Німеччини про закриття всіх АЕС

ПРОСЯТЬ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ

Водяна пара піднімається з охолоджувальної камери атомної електростанції Isar 2 в Ессенбаху, Німеччина, 5 квітня 2023 року

Прем’єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що його регіон хоче експлуатувати власну атомну електростанцію та побудувати дослідницький реактор. Для цього він вимагає від федерального уряду поправки до Закону про атомну енергію, щоб відновити роботу деяких АЕС, зокрема «Ізар-2».

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Про це він заявив в інтерв’ю Bild.

«Баварія вимагає від федерального уряду відповідальності держави за продовження роботи атомної енергетики. Поки криза не закінчилася і перехід на відновлювані джерела енергії не вдався, ми повинні використовувати всі форми енергії до кінця десятиліття. Баварія готова до цієї відповідальності», – сказав Зьодер.

Він також закликав готуватись до наступної зими. На його думку, Німеччина зіткнеться з великою проблемою у постачанні енергії:

«Федеральний уряд зобов'язаний негайно подати план надзвичайних ситуацій для негайної реактивації трьох атомних електростанцій. Кожен, хто сподівається, що майбутня зима буде такою ж м'якою, як і остання для Німеччини, дуже наївно і недбало», – заявив представник Баварії.

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