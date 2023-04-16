Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 українських захисників
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Серед повернених є військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники ДССТ.
«Життя наших - найвища цінність для нас. «Герої мають бути живими», так завжди говорить Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх», — написав у своєму телеграмі Андрій Єрмак.
За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.
«48 зі 130 звільнених сьогодні оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі Бахмута. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік», — йдеться в повідомлені.
10 квітня додому повернулися 100 захисників. Серед них військовослужбовців ЗСУ, морякі, прикордонники та нацгвардійці.
Відео зі звільненими українськими бійцями оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: