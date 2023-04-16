До 50 тисяч: Резніков заявив, що українські втрати на війні значно менші за російські
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Міністр оборони розповів, що втрати українського війська менші, за кількість жертв землетрусів у Туреччині.
Про це він розповів у інтерв’ю іспанському виданню Larazon.
«Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині. Наша головна мета – зберегти життя наших солдатів, а Росія використовує їх як гарматне м’ясо», – сказав міністр.
Урядовець також нагадав про російську тактику «м’ясних хвиль» та заявив, що через неї РФ тільки у Бахмуті щодня втрачає 500 осіб вбитими та пораненими.
Нагадаємо, що внаслідок низки землетрусів, згідно з останніми даними, у Туреччині та Сирії загинули понад 50 тисяч осіб.