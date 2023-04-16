За прикладом Польщі та Угорщини: Болгарія обмірковує введення заборони на імпорт українського зерна

ЗЕРНОВІ ПРОБЛЕМИ

Представники Болгарії вже обговорювали це питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Та нібито звернулися із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

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Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов.

«Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше, що, коли таке обмеження вже ввели дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів», – пояснив міністр Гечов.

Нагадаємо, Польща та Угорщина заявили, що забороняють ввіз ряду агропродукції з України на свою територію. На думку керівництва цих країн, українські товари є значно дешевшими за європейські, а отже заважають реалізації продукції місцевих фермерів.

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Водночас у ЄС засудили рішення Польщі та Угорщини щодо заборони на імпорт української продукції.

«У цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними. У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС», — заявила прессекретарка Європейської комісії з економічних питань Аріанна Подеста.