Катастрофа з військовим вертольотом у Японії: на дні океану знайшли п’ятьох загиблих

ПОШУКИ ТРИВАЮТЬ

Японські рятувальники знайшли уламки розбитого військового гелікоптера та дістали з дна океану тіла п’яти з десяти осіб, які були на борту.

Реклама Читати продовження

Водолази знайшли частину фюзеляжу вертольота та підтвердили, що п’ять тіл були занурені на глибину 106 метрів під поверхнею океану, приблизно за 6 кілометрів на північ від острова Ірабу. Тривають пошуки ще п’яти осіб, яких наразі вважають зниклими безвісти, передає Reuters.

Літак зник з радарів 6 квітня під час польоту над морем біля острова Міяко, що є частиною японської префектури Окінава. Причина авіакатастрофи наразі невідома.

Зазначається, що зниклий армійський гелікоптер вдалося виявити після глибоководного пошуку, проведеного за допомогою методу насиченого занурення, який дозволяє водолазам працювати на великих глибинах впродовж тривалого часу.