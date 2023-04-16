Катер КНДР перетнув кордон Кореї, по ньому відкрили попереджувальний вогонь

ПРОВОКАЦІЇ КНДР

Корабель ВМС Південної Кореї зробив попереджувальний постріл, щоб витіснити північнокорейський патрульний катер, який перетнув західний морський кордон.

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Про це повідомили в неділю військові Південної Кореї, передає Yonhap.

Північнокорейський катер перетнув кордон у водах на північний схід від південнокорейського острова Бенгньйонг у Жовтому морі, що спонукало ВМС Південної Кореї направити туди свій патрульний катер.

Після того, як човен Північної Кореї не реагував на попереджувальні сигнали Південної Кореї та спроби зв’язку, південнокорейське судно здійснило 10 попереджувальних пострілів зі своєї автоматичної гармати та змусило північнокорейський човен відступити.

Це стало першим випадком з березня минулого року, коли Південь здійснив попереджувальний постріл по північнокорейському патрульному катеру, який перетинав Північну граничну лінію.

Інцидент стався, коли Північна Корея не відповідає на звичайні міжкорейські дзвінки через спільний офіс зв’язку та військову гарячу лінію з 7 квітня. Деякі спостерігачі кажуть, що Північ може спробувати використати останнє вторгнення, як привід для підготовки до провокаційних дій.

Раніше ми повідомляли, що 13 квітня КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря. У Південній Кореї цей запуск назвали «серйозною провокацією».