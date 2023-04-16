СТИХІЙНЕ ЛИХО

Майже тисяча дворів: В Україні зросла кількість підтоплень в п'яти областях

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Стихійне лихо
Стихійне лихо © ДСНС
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Наразі в Україні підтоплені 916 дворогосподарств та 225 будинків, з них 187 дачних.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

«У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: у Чернігівській області до 29, у Київській до одного», — повідомляють рятувальники. 

Стихійне лихо
Стихійне лихо © ДСНС

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяні мобільні оперативні групи ДСНС, які здійснюють повітряну розвідку підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

Стихійне лихо
Стихійне лихо © ДСНС

Раніше ми повідомляли про те, що сезонне підняття рівня води фіксують в межaх річок Дніпро, Деснa, Сейм, Прип’ять, Горинь тa Зaхідний Буг нa територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкaської тa Чернігівської облaстей.

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