Меркель – одна з причин: Резніков розповів, чому Захід не дає Україні все, що потрібно для швидкої перемоги

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ

На думку міністра оборони, причин загалом дві: супротив вступу України до НАТО та недооцінка української армії.

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Про це він розповів у інтерв’ю іспанському виданню Larazon.

«Захід давно жив у догмі не провокувати Росію. Це стало відчутною реальністю у 2008 році під час саміту НАТО в Бухаресті. Існувала дуже реальна можливість членства в Альянсі України та Грузії. Американці були за це, також й більшість європейців. Саме канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти та переконала решту. Потім відбулося вторгнення та окупація деяких регіонів Грузії. Тоді відбудуться отруєння у Солсбері, вибухи в Чехії та Болгарії, окупація Криму в 2014 році, Луганськ і Донецьк... Знову ж, та сама доктрина: не провокувати Росію», – сказав Резніков.

Другою причиною він назвав певну зневіру та стереотипне ставлення до української армії:

«Друга помилка полягала в тому, що якщо буде повномасштабна війна, то невелика радянська армія зіткнеться з набагато більшою і зазнає поразки. Добре, що ми не радянська країна з радянською армією», – розповів Резніков.