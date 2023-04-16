Найбільший в Європі: у Фінляндії запустили новий ядерний реактор

ЕНЕРГЕТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

Експлуатація розпочалась сьогодні вночі. Це третій енергоблок атомної електростанції на острові Олкілуото.

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Реактор з потужністю 1600 гігаватів має покрити 14% енергоспоживання у Фінляндії. А сама АЕС тепер вироблятиме 30% енергетики країни.

Реактор почали будувати ще у 2005 році, запуск був запланований на 2009 рік. Проте через технічні причини він переносився декілька разів.

Місцеві енергетики мають надію, що тепер ціни на електрику впадуть. Також має зменшитись імпорт з сусідніх країн.

«Виробництво Olkiluoto 3 стабілізує ціни на електроенергію та відіграє важливу роль у зеленому переході Фінляндії. Електрифікація суспільства триває, і екологічно чисте виробництво електроенергії, безсумнівно, є одним із головних козирів Фінляндії», – заявив керівник фірми-оператора реактора.

Новий реактор має повністю покрити й дефіцит, який виник внаслідок припинення постачання електроенергії з РФ.