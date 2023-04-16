На Дніпропетровщині росіяни обстріляли храм: є постраждалі

НІЧОГО СВЯТОГО

Діра в даху пошкодженої церкви в Лукашівці, поблизу міста Чернігів на півночі України, у п’ятницю, 22 квітня 2022 / Ілюстративне фото

Під час обстрілу були поранені двоє людей: 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.

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Храм в Нікополі обстріляли з важкої артилерії, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого», — написав Лисак у своєму телеграмі.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна — знищена. Наслідки обстрілу уточнюються.

Ще одна церква постраждала у Комишувасі Запорізької області. Її росіяни обстріляли вночі. Руйнувань зазнали й будівлі поруч, про це повідомляла Запорізька обласна військова адміністрація.

Раніше ми повідомляли про те, що під час нічного обстрілу Миколаївщині загинули двоє підлітків.