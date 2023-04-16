Нідерланди виділили 100 мільйонів євро для допомоги українським фермерам і агрокомпаніям

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Гроші нададуть через Світовий банк у вигляді гарантій для фінансування ферм в Україні, а також на купівлю генераторів, щоб допомогти Україні пережити майбутню зиму.

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Таку обіцянку озвучила міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Лізє Шрайнемахер на весняній зустрічі Світового банку у Вашингтоні. Вона наголосила, що ця допомога забезпечить Україні більшу продовольчу безпеку.

Since Russia's invasion of Ukraine, The Netherlands has remained committed to helping the Ukrainian people. This week we contributed EUR 40 million to the @Worldbank's @IFC_org. This provides Ukraine's farmers access to finance, and ensures more food security. pic.twitter.com/RAADTZOQK3 — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) April 15, 2023

Як пише NL Times з посиланням на слова урядовиці, це перша конкретна реалізація 2,5 млрд євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на цей рік у вигляді допомоги на відновлення. Ця велика сума була спрямована на військову допомогу, але Шрайнемахер запевнила, що інші варіанти підтримки також ретельно вивчаються.

«40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських підприємств, щоб вони могли купити зерно або замінити зламану сільськогосподарську техніку цього сезону, — пояснила Шрайнемахер. — Ці підприємства просто візьмуть позику в місцевому банку, але оскільки банки там, природно, зараз не бажають давати кредити, це буде гарантія, що банк поверне свої гроші в будь-який час. Тоді банки будуть більш схильні давати кредити швидше».

За словами посадовиці, це допоможе не лише українському агросектору. Підтримка також буде корисною для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Україна експортує багато зерна.

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Решта грошей піде на закупівлю генераторів, ремонт доріг тощо. Очікується, що генератори знадобляться не раніше наступної зими, тому їх доставлять восени.