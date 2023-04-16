Нічний обстріл Миколаївщині: загинули двоє підлітків

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

О 2:20 російські війська обстріляли Снігурівську громаду на Миколаївщині. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року.

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За попередньою інформацією, обстріл здійснили зенітно-ракетними системами С-300, про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, лікарня, будинок культури та приватне підприємство.

Також сьогодні вночі близько 22:40 російські війська здійснили авіаудар по комунальній установі Шосткинського району Сумщини. За попередньою інформацією, поранена одна людина.