Угорщина тимчасово заборонила імпорт української агропродукції

ЗЕРНОВІ ПРОБЛЕМИ

Під обмеження потрапили зернові та олійні культури. Заборона на ввезення, як і у випадку з Польщею, триватиме до 30 червня.

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Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надя, передає MTI.

«Уряд зобов’язаний представляти інтереси угорського сільського господарства, саме тому за відсутності ефективних заходів ЄС, тимчасово забороняє ввезення в Угорщину зернових та олійних культур, та кількох інших сільськогосподарських продуктів з України, як це вже зробила Польща», – заявив урядовець.

На його думку, продовження імпорту української продукції завдасть серйозної шкоди угорському сільському господарству та призведе до надзвичайних заходів. Він пояснює це тим, що українські виробничі практики відрізняються від європейських і є значно менш витратними. Як наслідок, продукція місцевих фермерів стрімко втрачає попит на ринку.

Іштван Надя також наголосив, що обмеження триватимуть до 30 червня 2023. Цей час, на думку угорського міністра, має бути достатнім для ЄС, щоб «знайти довгострокове рішення, розгляду повного безмитного режиму для українських товарів та функціонування коридорів солідарності».

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Нагадаємо, вчора про заборону ввезення українського зерна заявила Польща. Як зазначив голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, серед причини таких дій велика різниця у вартості виробництва продовольства та зерна в Україні та Польщі, відповідно і цін на продукцію.