У Судані внаслідок сутичок загинули співробітники ООН

СИЛИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ПРОТИ АРМІЇ

Серед загиблих під час сутичок між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, ще двоє отримали поранення.

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Про це йдеться в заяві виконавчої директорки Всесвітньої продовольчої програми Сінді Маккейн.

«Гуманітарні працівники є нейтральними і ніколи не повинні бути мішенню. Загроза нашій команді унеможливлює безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи Всесвітньої продовольчої програми. Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані. ВПП прагне допомогти суданському народу, який стикається з гострою нестачею продовольства, але ми не можемо виконувати нашу роботу з порятунку життя, якщо не буде гарантована безпека нашої команди і партнерів», -— повідомила виконавча директорка ВПП Сінді Маккейн.

Раніше літак Служби гуманітарних авіацій ООН, керований Всесвітньою продовольчою програмою, також був пошкоджений у міжнародному аеропорту Хартума під час перестрілки 15 квітня, що серйозно вплинуло на здатність ВПП перевозити працівників і допомагати всередині країни.

«Усі сторони повинні дійти згоди, яка гарантуватиме безпеку гуманітарних працівників на місцях і дозволить продовжувати доставлення рятівної гуманітарної допомоги народу Судану», — наголосила Сінді Маккейн.

Раніше ми повідомляли про те, що у Судані під час спроби держперевороту загинули 56 мирних жителів, 595 людей зазнали поранень.