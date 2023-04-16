У Судані під час спроби держперевороту загинули 56 мирних жителів

СИЛИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ПРОТИ АРМІЇ

У сутичках між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) загинули щонайменше 56 людей, 595 людей зазнали поранень.

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Наприкінці дня у суботу, 15 квітня, збройні сили Судану завдали авіаудару по базі Сил швидкої підтримки (RSF) поблизу столиці у спробах відновити контроль над країною.

Військові Судану та RSF змагаються за владу, у той час як політичні фракції ведуть переговори про формування перехідного уряду після військового перевороту 2021 року, про це пише Reuters.

Сьогодні зранку очевидці почали повідомляти про звуки важкої артилерії, яка стріляла по столиці Судану Хартуму, містах Омдурману та прилеглому регіону Бахрі. Стрілянина також відбувалася у місті Порт-Судан на Червоному морі, де раніше не повідомлялося про бої.

За інформацією профспілки лікарів Судану, через зіткнення щонайменше 56 мирних жителів загинули і 595 людей отримали поранення після початку бойових дій. Зазначається, що десятки військовослужбовців також були вбиті, але точна кількість загиблих не вказується.

Нагадаємо, 15 квітня Судан охопили бої. В країні відбувається спроба держперевороту. RSF заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії та міжнародний аеропорт.

Згодом стало відомо, що в місцевому аеропорту загорівся український літак. Йдеться про Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. У Судані літаки компанії перебувають в рамках контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра, Ер-ріяда та Джидди.