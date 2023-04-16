У ЄС засудили рішення Польщі та Угорщини щодо заборони на імпорт української продукції
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У Європейському Союзі просять відповідні органи обох країн надати додаткову інформацію, щоб мати можливість оцінити ці заходи.
Про це у коментарі PAP заявила прессекретарка Європейської комісії з економічних питань Аріанна Подеста.
«У цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними. У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС», – сказала вона.
Нагадаємо, Польща та Угорщина заявили, що забороняють ввіз ряду агропродукції з України на свою територію. На думку керівництва цих країн, українські товари є значно дешевшими за європейські, а отже заважають реалізації продукції місцевих фермерів.