ІТАЛІЙСЬКА ДОПОМОГА

Частина самохідних гаубиць М109 від Італії вже в Україні

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Самохідні гаубиці М109
Самохідні гаубиці М109 © AFP / MUJAHED MOHAMMED
Автор тексту: Олеся Задирака

Загалом Італія планути надати 60 самохідних артилерійських гаубиць М109.

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Про це повідомляє італійське видання La Republica.

За даними видання, десятки гаубиць відремонтували за рахунок США, деякі з них вже на передовій в Україні.

«Вже кілька тижнів поспіль на відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських позиціях. Таким чином, вони свідчать про важливість внеску Італії у військові операції опору», – повідомляють у матеріалі.

Джерела видання інформують, що Італія загалом має надати 60 гаубиці, деякі з них вже передали. Ще частину Україна отримає в майбутньому.

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