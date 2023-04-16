ІТАЛІЙСЬКА ДОПОМОГА
Частина самохідних гаубиць М109 від Італії вже в Україні
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Загалом Італія планути надати 60 самохідних артилерійських гаубиць М109.
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Про це повідомляє італійське видання La Republica.
За даними видання, десятки гаубиць відремонтували за рахунок США, деякі з них вже на передовій в Україні.
«Вже кілька тижнів поспіль на відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських позиціях. Таким чином, вони свідчать про важливість внеску Італії у військові операції опору», – повідомляють у матеріалі.
Джерела видання інформують, що Італія загалом має надати 60 гаубиці, деякі з них вже передали. Ще частину Україна отримає в майбутньому.