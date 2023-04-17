Авіакатастрофа рейсу 447: французький суд виправдав авіакомпанії Air France та Airbus

Вирок суду

Авіакомпанії звинувачували у ненавмисному вбивстві 228 людей, які загинули під час падіння пасажирського літака Airbus A330-200 в Атлантичний океан у 2009 році.

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Про це повідомляє Associated Press.

Літак рейсу 447 Ріо-де-Жанейро — Париж зник з радарів під час шторму над Атлантичним океаном 1 червня 2009 року. На його борту було 216 пасажирів та 12 членів екіпажу. Авіалайнер та його чорну скриньку вдалось знайти лише через два роки.

«Офіційне розслідування встановило, що катастрофі сприяло кілька факторів, включаючи помилку пілота та обмерзання зовнішніх датчиків швидкості», — пише AP.

Сім'ї жертв авіакатастрофи 13 років боролися за те, щоб справа дійшла до суду. Це був перший судовий процес із подібними звинуваченнями у Франції.

Втім колегія з трьох суддів постановила, що попри недбалість Airbus та Air France доказів для притягнення цих компаній до відповідальності недостатньо. При цього прокуратура вважала винними у першу чергу пілотів, які загинули в авіакатастрофі.

Водночас судді визнали цивільну відповідальність авіакомпаній та зобов'язали їх компенсувати збитки сім'ям жертв катастрофи. Суму збитків мають ще визначити під час судового засідання, яке заплановане на вересень.

У AP зазначають, що Air France вже виплатила компенсації родинам загиблих, які прибули з 33 країн.