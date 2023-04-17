Астана розслідує участь казахстанців у російсько-українській війні

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Комітет національної безпеки Казахстану розглядає 10 кримінальних справ.

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Про це повідомляє КазТАГ.

Дані фігурантів та їхня діяльність у військових діях наразі невідома. Не вказано також, на чийому боці вони воювали.

Зазначається, що згідно зі ст. 201 Кримінально-процесуального кодексу Казахстану інформація з досудового розслідування не розголошується.

За участь в іноземних військових конфліктах у Казахстані передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 9 років.

Нагадаємо, Астана відкрито не засудила повномасштабне вторгення Росії до України, втім заявила, що підтримує територіальну цілісність України.

На початку березня офційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадяров заявив, що Казахстан не буде країною, де можна буде обходити санкції. З 1 квітня у країні посилили контроль за реекспортом для РФ.