Біля повітряного простору НАТО перехопили три російські літаки

Безпека Альянсу

Йдеться про два винищувача та літак-розвідник РФ, що летіли над Балтійським морем та Фінською затокою поруч з повітряним простором Північноатлантичного Альянсу.

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Про це повідомили на сайті Військово-повітряні сили Великої Британії.

Російські літаки перехопили британські на німецькі ВПС під час спільного патрулювання повітряного простору НАТО.

«Було ідентифіковано, що один із літаків був літаком-розвідником ВПС Росії Іл-20, який здійснював транзит з материкової Росії до Калінінградського анклаву. Його зустріли два російські винищувачі СУ-27, що базувалися в Калінінграді», — йдеться у повідомлені.

У британському ВПС додали, що літаки РФ вже не вперше потрапляють у простір Північноатлантичного Альянсу.

«Ми часто бачимо російські військові літаки, які літають над Балтійським морем, тому для нас це було звичайним перехопленням. Незважаючи на це, важливість перехоплення цих літаків і наша відданість колективній обороні повітряного простору НАТО залишаються непохитними та рішучими. Це перехоплення довело те, що разом із нашими німецькими союзниками ми здатні діяти швидко та рішуче, щоб ефективно забезпечити безпеку Альянсу», — заявив пілот Військово-повітряних сил Великої Британії.

Для спільної безпекової місії британські на німецькі ВПС використовують реактивні винищувачі RAF Typhoon з авіабази Амарі в Естонії. Це вже п’яте перехоплення, яке здійснили країни.