Велика Британія та Канада обговорили довгострокову підтримку України

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спілкування з очільником МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Японія, 17 квітня 2023 року.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спілкування з очільником МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі зазначила, що така підтримка необхідна, зважаючи на триваючу агресію РФ проти України.

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«Розпочали міністерський саміт G7 разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Ми обговорили потребу у довготерміновій підтримці України, яка продовжує боротися за свою свободу», — написала Жолі у твітер.

Вона також додала, що Канада та Велика Британія підтримують український народ з першого дня повномасштабної війни РФ проти України.

«І ми маємо намір робити це стільки, скільки буде потрібно», — наголосила Жолі.

Згодом вона повідомила, що питання, пов'язані із Україною також обговорювались під час міністерського саміту G7 в японському місті Каруідзава.

Міністерський саміт G7 в місті Каруідзава. Японія, 17 квітня 2023 року. © Мелані Жолі / Twitter

«Єдність G7 робить її сильною. Кожна зустріч міністрів закордонних справ передбачає робочі засідання, де ми координуємо підхід. Цього разу на порядку денному: наша підтримка України, деескалація напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та ситуація в Ірані», — зазначила вона.

Нагадаємо, 17 квітня Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція підписали угоду щодо створення альянсу для витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії.