передбачено законом

В українських військових будуть відбирати матеріали ДНК – Мінреінтеграції

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Судово-медичний експерт витягує ДНК із шматка кістки в лабораторії Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти в Гаазі, Нідерланди, 8 квітня 2022 року
Судово-медичний експерт витягує ДНК із шматка кістки в лабораторії Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти в Гаазі, Нідерланди, 8 квітня 2022 року © Peter Dejong / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Наявність генетичних зразків спростить процес ідентифікації бійців.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Обов’язкове відібрання закріплене законодавством. Під цей пункт потрапляють також члени добровольчих формувань територіальних громад.

«На виконання відповідного закону вже розроблено порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади», – зазначають у повідомленні.

Згідно з цим порядком ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Нині вже закуплено відповідне обладнання для відбору, оцифровування й зберігання ДНК-зразків, наголошують у відомстві.

Генетичний матеріал кожного бійця вноситимуть до єдиної бази генетичних ознак.

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