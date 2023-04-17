В Україні підтоплені 852 домогосподарства: в чотирьох областях червоний рівень небезпеки

стихійне лихо

Унаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

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А в Запорізькій області спеціалісти ДСНС повідомляють про другий рівень небезпеки – помаранчевий. Там можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища.

За повідомленням «Укргідроенерго», нині фіксується підвищення рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Гідроенергетики продовжують здійснювати контрольовані скиди для врегулювання рівнів води та уникнення підтоплень гідроелектростанціями на Дніпрі та Дністрі.

Кілька днів тому голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що в області очікується найбільший паводок за останні десять років. Є загроза 22 населеним пунктам, в яких проживають чотири тисячі осіб.

Минулого тижня стихійне лихо спіткало Київщину – в області розмило дамбу, вулиці Іванкова затоплені водою. Причиною цьому стали тривалі опади.

На початку квітня поблизу Краматорська прорвало дамбу. Через танення снігу прорвало шлюз, внаслідок чого підтоплені 260 будинків на 30 вулицях двох селищ.