Аварія в Баварії

ДТП із бронеавтомобілями армії США: щонайменше 7 людей зазнали поранень

Опубліковано:

ДТП із бронеавтомобілями армії США біля баварського міста Амберг, 17 квітня 2023 року.
ДТП із бронеавтомобілями армії США біля баварського міста Амберг, 17 квітня 2023 року. © Haubner / dpa
Автор тексту: Надія Бондаренко

Аварія з броньованими автомобілями американської армії сталася біля баварського міста Амберг.

Реклама

Про це повідомляє Spiegel.

За попередніми даними правоохоронців, у ДТП постраждали семеро солдатів, один із яких отримав серйозні поранення.

Зазначається, що під час аварії одразу чотири військові автівки в'їхали одна в одну.

Причини інциденти поки невідомі. Наразі трасу у напрямку Чехії перекрили. 

Нагадаємо, 12 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що США створять у Польщі військову базу та перекинуть військових.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: