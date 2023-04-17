ДТП із бронеавтомобілями армії США: щонайменше 7 людей зазнали поранень

Аварія в Баварії

Аварія з броньованими автомобілями американської армії сталася біля баварського міста Амберг.

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Про це повідомляє Spiegel.

За попередніми даними правоохоронців, у ДТП постраждали семеро солдатів, один із яких отримав серйозні поранення.

Зазначається, що під час аварії одразу чотири військові автівки в'їхали одна в одну.

Причини інциденти поки невідомі. Наразі трасу у напрямку Чехії перекрили.

Нагадаємо, 12 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що США створять у Польщі військову базу та перекинуть військових.