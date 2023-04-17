«Зернова ініціатива» під загрозою зупинки: РФ заблокувала інспекції суден у Босфорі

порушення угоди

Уже вдруге за дев’ять місяців роботи Ініціативи за тиждень не перевірено жодного судна та не складено інспекційного плану.

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Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.

Упродовж останнього тижня російська сторона не здійснює реєстрацію кораблів, які подають українські порти для формування плану. РФ самостійно обирає судна з черги, цим самим порушуючи умови «Зернової угоди».

У відомстві зазначають, що з квітня російські представники Спільного координаційного центру втручаються у роботу українських портів та експортерів – вони намагаються нав’язати власні критерії для визначення конкретних суден, які можуть брати участь в Ініціативі.

Також в міністерстві додають, що з 14-го квітня сторона РФ без пояснення будь-яких причин не пропускає три кораблі, два з яких повинні відправитись до Китаю, і на які вже очікує вантаж в порту «Південний».

«Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю», – йдеться в повідомленні.