Канада передасть Україні російський літак АН-124 – Шмигаль

антиросійські обмеження

Конфіскація вантажного літака «Руслан» та інших активів РФ відбудеться в рамках нового пакету санкцій проти Росії.

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Зокрема, проти компанії «Волга-Днепр», написав у фейсбуці прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що США також ввели обмеження проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками «Росатома».

11 квітня Оттава запровадила санкції проти російських та білоруських громадян та компаній. Зокрема, до санкційного списку потрапили заступник міністра оборони РФ Микола Панков, а також президент Татарстану Рустам Мінніханов і його дружина Гульсіна Мінніханова.

Також прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада виділила уряду України кредит у розмірі $2,4 мільярда. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсій, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та закупівлю палива. Країни також домовили про постачання канадського ядерного палива.

Зазначимо, наразі ЄС готує 11 пакет санкцій і разом із союзниками контролює спроби РФ обійти попередні обмеження. Санкції вже уповільнили роботу російської воєнної машини, констатувала комісар ЄС Мейрід Макгіннесс. Наступний же пакет передбачатиме заходи, які не дадуть РФ обходити обмеження.