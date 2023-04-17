«Має бути покарання»: Єрмак прокоментував зізнання «вагнерівців» у вбивствах українських дітей

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Йдеться про відеозізнання представників ПВК «Вагнера» у вбивствах жителів Бахмута та Соледара, зокрема дітей, яке оприлюднили в Gulagu.net.

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«Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх», — зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Він також додав, що свідчення «вагнерівців» проливають світло на злочини російської армії в Україні.

«Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки ще таких злочинів?... Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих – поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко», — додав Єрмак.

Раніше у російській правозахисній організації Gulagu.net оприлюднили відео, де двоє екскомандирів групи «Вагнера» розповідають про вбивства мирних українців. «Вагнерівці» стверджують, що здійсняли ці злочини за наказом керівника ПВК Євгенія Пригожина.

«Нам давали команду зачистити та знищити всіх. Ми йшли та вбивали всіх — жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей, у тому числі маленьких — п'ятирічних», — розповів один з екскомандирів.

Нагадаємо, 13 квітня ЄС запровадив санкції проти ПВК «Вагнера» та медіаорганізації РІА «ФАН». У Європейському Союзі зазначаються, що РІА «ФАН» входить до російської медіагрупи, опікунську раду якої очолює керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин.

До цього про санкції, зокрема і щодо об'єктів безпеки, пов'язаних з групою «Вагнера» оголосила Канада.

Раніше Сейм Литви визнав ПВК «Вагнера» терористичною організацією.