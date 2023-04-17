Міноборони РФ почало тісніше співпрацювати з «вагнерівцями» для захоплення Бахмута – ISW

АНАЛІТИКА ISW

Також російське військове командування, ймовірно, прагне зробити більший акцент на ролі елементів десантно-штурмових військ у російських наступальних операціях.

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Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Підрозділи ДШВ активно діють на критичних ділянках фронту в Луганській області та поблизу Бахмута і нещодавно отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, що ще більше свідчить про те, що російське військове командування може прагнути підняти десантно-штурмові війська на більшу оперативну популярність.

Аналітики Інституту зауважують, що перепризначення командувача ДШВ генерал-полковника Михайла Теплінського показує те, що Міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК «Вагнер», щоб завершити захоплення Бахмута на Донеччині, незважаючи на очевидну напругу між очільником найманців Євгеном Пригожиним і керівництвом російського Міністерства оборони.

«11 квітня Міноборони Росії і Пригожин публічно визнали, що підрозділи десантно-штурмових військ діють у районі Бахмута й утримують фланги «Вагнера» на північ і південь від міста, тоді як «Вагнер» веде основну атаку в самому місті. Нещодавно ISW зафіксувала, що в районі Бахмута діють підрозділи 106-ої дивізії ДШВ. Останніми днями Пригожин також зменшив свої відверті риторичні нападки на адресу Міноборони», – підкреслюють в Інституті.

У звіті підсумовують, що повторне призначення Теплінського є, ймовірно, також спробою російського Міноборони краще поставитися до співпраці з ПВК «Вагнер» для завершення завдання зі взяття Бахмута.

Днями британська розвідка повідомила, що РФ відновила свій наступ на Бахмут. Цьому сприяло покращення співпраці між російськими силами та бійцями ПВК «Вагнер». Українська оборона все ще утримує західні райони міста, однак впродовж останніх двох діб зазнавала особливо інтенсивного російського артилерійського вогню.