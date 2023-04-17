Неточності у декларації: британський парламент розпочав розслідування проти Сунака

БІЗНЕС ДРУЖИНИ

Лондон – Йдеться про компанію за доглядом за дітьми, інвестором якої є дружина прем’єр-міністра.

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Про це повідомляє The Guardian.

Розслідування відкрито у четвер, 13 квітня. Уповноважений парламенту зі стандартів підозрює прем’єр-міністра Ріші Сунака у можливому порушенні правил, що стосуються заповнення декларації інтересів.

Прем’єр не вказав пакет акцій своєї дружини у своєму реєстрі, що потребував негайного оновлення.

Крім того, 28 березня Сунак не згадав про зацікавленість своєї дружини, коли говорив про зміни в системі догляду за дітьми перед комітетом зі зв’язків. Депутат від Лейбористської партії Кетрін Маккіннелл запитала його, чи є у нього щось для декларування.

«Ні, усі мої розкриття інформації оголошуються звичайним способом», — сказав він.

«Якщо Ріші Сунаку немає чого приховувати, він повинен взяти на себе зобов’язання опублікувати реєстр до травневих виборів, щоб громадськість могла переконатися в цьому», — заявила заступниця голови Лейбористської партії Анджела Рейнер.