БІЗНЕС ДРУЖИНИ

Неточності у декларації: британський парламент розпочав розслідування проти Сунака

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак © AP - Kin Cheung
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Лондон – Йдеться про компанію за доглядом за дітьми, інвестором якої є дружина прем’єр-міністра. 

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Про це повідомляє The Guardian. 

Розслідування відкрито у четвер, 13 квітня. Уповноважений парламенту зі стандартів підозрює прем’єр-міністра Ріші Сунака у можливому порушенні правил, що стосуються заповнення декларації інтересів. 

Прем’єр не вказав пакет акцій своєї дружини у своєму реєстрі, що потребував негайного оновлення.  

Крім того, 28 березня Сунак не згадав про зацікавленість своєї дружини, коли говорив про зміни в системі догляду за дітьми перед комітетом зі зв’язків. Депутат від Лейбористської партії Кетрін Маккіннелл запитала його, чи є у нього щось для декларування.  

«Ні, усі мої розкриття інформації оголошуються звичайним способом», — сказав він. 

«Якщо Ріші Сунаку немає чого приховувати, він повинен взяти на себе зобов’язання опублікувати реєстр до травневих виборів, щоб громадськість могла переконатися в цьому», — заявила заступниця голови Лейбористської партії Анджела Рейнер.  

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