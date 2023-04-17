пожежа на цивільних об'єктах

Нічні вибухи в Бєлгороді: в місті та районі зафіксовані дві пожежі

Вогонь зайнявся на цивільних об’єктах у ніч проти 17 квітня.

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Місцеві телеграм-канали повідомили про проблеми з електропостачанням. Начебто, це пов’язано з «влучанням по одній із міських підстанцій».

Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про пожежі, однак не вказав причину їхнього займання. Очільник області зазначив, що минулося без постраждалих.

У телеграм-каналі російського видання Mash припустили, що на Бєлгородську ТЕС нібито впав український безпілотник.