пожежа на цивільних об'єктах
Нічні вибухи в Бєлгороді: в місті та районі зафіксовані дві пожежі
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Вогонь зайнявся на цивільних об’єктах у ніч проти 17 квітня.
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Місцеві телеграм-канали повідомили про проблеми з електропостачанням. Начебто, це пов’язано з «влучанням по одній із міських підстанцій».
Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про пожежі, однак не вказав причину їхнього займання. Очільник області зазначив, що минулося без постраждалих.
У телеграм-каналі російського видання Mash припустили, що на Бєлгородську ТЕС нібито впав український безпілотник.