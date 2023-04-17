МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном. Багдад, Ірак, 17 квітня 2023 року.

В Багдаді глава української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном українську формулу миру та експорт зерна з України.

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Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України.

«Візит Дмитра Кулеби відбувається в контексті втілення домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Прем‘єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані 10 квітня», — йдеться у повідомлені.

В Багдаді очільник українського МЗС обговорив із іракським колегою ситуацію на фронті та звільнення окупованих територій. Також Кулеба запросив Хусейна здійснити візит до України.

Очільник МЗС України вперше з 2012 року приїхав із офіційним візитом до Іраку. © МЗС України

«Україну та Ірак об’єднує багаторічна історія дружби та взаємної поваги. Свого часу українські військовослужбовці допомагали нормалізувати ситуацію на іракській території. Нині уряд Іраку підтримує суверенітет та територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвий поштовх активізації двостороннього політичного діалогу. І сьогодні я прибув до Багдада, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку, наповнити наші взаємини новим практичним змістом», — зазначив Кулеба.

Міністри домовилися найближчим часом провести консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю в сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном. Багдад, Ірак, 17 квітня 2023 року. © МЗС України

Окрім цього вони домовилися про проведення політичних консультацій міністерств закордонних справ, а також п’ятого засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва. Попереднє засідання комісії відбулося в 2012 році.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Іраку відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці.

Раніше Ірак без пояснення причин не пустив у свій повітряний простір літак російської авіакомпанії, який летів з Єкатеринбурга в Шарм-ель-Шейх.

До цього The Guardian повідомляло, що «Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї».