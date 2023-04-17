Президент Естонії затвердив новий уряд

ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ

Таллінн – Очільницею Кабінету міністрів країни залишилася прем’єр-міністерка Кая Каллас.

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Про це пише Err.ee.e

Новий уряд сформовано на основі коаліційної згоди Партії реформ, Eesti 200 та соціал-демократів.

Коаліція поставила перед собою шість політичних цілей: забезпечення безпеки, стійкість державних фінансів, проведення реформ у сфері екології, регіональна політика та скорочення нерівності доходів, а також збільшення тривалості життя. До списку завдань увійшли також національний розвиток та якісна освіта.

Зазначається, що це буде вже третій уряд Каї Каллас.

Нагадаємо, на початку березня Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії.

За попередніми даними, партію-переможця підтримали 31,8% виборців і вона отримає 38 депутатських мандатів. Це на 4 більше, ніж на попередніх виборах 2019 року.

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