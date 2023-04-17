на тлі північнокорейських загроз

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія розпочали навчання з протиракетної оборони

Військові тренування проходять в міжнародних водах Східного моря.

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Про це повідомляє агентство Yonhap із покликанням на ВМС Південної Кореї.

За словами військовопосадовців, навчання вирішили організувати на тлі північнокорейських загроз.

Після провокаційних дій Пхеньяна, таких як запуск нібито твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети минулого четверга, три країни посилили координацію у сфері безпеки.

«Це можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Півднем, США та Японією проти прогресуючих ядерних і ракетних загроз з боку Півночі, а також зміцнити можливості наших ВМС реагувати на запуски балістичних ракет», – йдеться в повідомленні.

Востаннє Сеул, Вашингтон і Токіо проводили такі навчання протиракетної оборони в лютому.

Минулого тижня під час Тристоронніх оборонніх переговорів на високому рівні Південна Корея, Сполучені Штати та Японія погодилися регулярно організовувати тренування протиракетної оборони та протичовнових сил для протидії загрозам Північної Кореї.

Нагадаємо, 3 квітня три країни розпочали спільні морські навчання. У маневрах брав участь американський авіаносець USS Nimitz. Навчання провели у відповідь на провокаційні дії КНДР.