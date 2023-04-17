П'ять країн G7 створили альянс для витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії

зміцнення енергетичної безпеки

Угоду підписали в японському місті Саппоро Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція.

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Про це пише пресслужба британського уряду.

Країни будуть використовувати відповідні ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики, щоб гарантувати надійне виробництво палива.

«Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити Росію осторонь», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра енергетичної безпеки Великої Британії Гранта Шаппса, підписання угоди є «наступним життєво важливим кроком, об'єднання з іншими країнами, щоб показати Путіну, що Росії більше не раді, і зміцнення нашої глобальної енергетичної безпеки шляхом використання надійних міжнародних постачань ядерного палива з безпечних і надійних джерел».

«Ми повинні перестати залежати від дорогого та імпортованого викопного палива і зосередитися на більш розумних енергетичних рішеннях», – підкреслив глава відомства.