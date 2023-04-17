Рекордна знахідка: в морі біля східної Сицилії знайшли майже 2 тонни кокаїну

«НАРКОСПРАВИ»

Ринкова вартість цієї знахідки оцінюється більш ніж в 400 мільйонів євро.

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Про це пише Reuters.

Знахідку виявили податкова та митна поліція Італії. Це вилучення визнали одним із найбільших в історії країни.

#Gdf #Catania e #ROAN #Messina: attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Sequestro record di 2 tonnellate di cocaina del valore di oltre 400 milioni di euro.#NoiconVoi pic.twitter.com/l6Bg0COLBk — Guardia di Finanza (@GDF) April 17, 2023

Повідомляється, що наркотики зберігалися в близько 70 водонепроникних упаковках, які були ретельно запечатані, скріплені рибальськими сітками та оснащені світловими сигнальними пристроями.

У поліції припускають: все вказує на те, що наркотики викинуло у море вантажне судно, аби підібрати їх пізніше.