«НАРКОСПРАВИ»

Рекордна знахідка: в морі біля східної Сицилії знайшли майже 2 тонни кокаїну

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Біля східної Сицилії знайшли майже 2 тонни кокаїну
Біля східної Сицилії знайшли майже 2 тонни кокаїну © Guardia di Finanza
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Ринкова вартість цієї знахідки оцінюється більш ніж в 400 мільйонів євро. 

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Про це пише Reuters. 

Знахідку виявили податкова та митна поліція Італії. Це вилучення визнали одним із найбільших в історії країни. 

Повідомляється, що наркотики зберігалися в близько 70 водонепроникних упаковках, які були ретельно запечатані, скріплені рибальськими сітками та оснащені світловими сигнальними пристроями. 

У поліції припускають: все вказує на те, що наркотики викинуло у море вантажне судно, аби підібрати їх пізніше. 

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