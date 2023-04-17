Російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років колонії за критику Кремля

В'ЯЗЕНЬ КРЕМЛЯ

Москва – Вирок опозиціонеру виніс Московський міський суд. Його звинувачують у державній зраді та дискредитації армії РФ.

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Кара-Мурза, який окрім громадянства РФ, має підданство Великої Британії, роками виступав проти політики Путіна. Він також закликав західні уряди запровадити санкції проти Росії та окремих росіян за ймовірні порушення прав людини, пише Reuters.

В інтерв’ю CNN, що транслювалося за кілька годин до його арешту, Володимир Кара-Мурза стверджував, що Росією керує режим убивць. У своїх промовах він звинувачував РФ у бомбардуванні мирного населення України.

Свій суворий вирок він Кара-Мурза вважає визнанням його ефективної роботи як опозиційного політика та сказав, що Росія буде вільною.

«Моя самооцінка піднялася, я розумію, що зробив все правильно. Це найвищий бал, який я міг отримати за те, що я зробив, за те, у що я вірив як громадянин і патріот», — передала його слова адвокат Марія Ейсмонт.

За її словами, у вироку є багато юридичних порушень. Команда опозиціонера буде його оскаржувати.

Прес-секретар Кремля коментувати політичний вирок журналістам відмовився.

Реакція світу

Ув'язнення Володимира Кара-Мурзи засудила світова спільнота.

На знак протесту проти засудження за політичними мотивами, МЗС Великої Британії викликало посла Росії Андрія Келіна. У заяві відомства вказано, що засудження Кара-Мурзи суперечить міжнародним зобов’язанням Росії щодо прав людини, включно із правом на справедливий суд.

«Велика Британія вже наклала санкції на суддю, який головував на судовому процесі, за попередню причетність до порушень прав людини та розгляне подальші заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до затримання та жорстокого поводження з Володимиром Кара-Мурзою», — зауважив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Кара-Мурзу було покарано за виступ проти війни Росії в Україні заявила журналістам біля будівлі московського суду посол Великої Британії Дебора Броннерт. Вона вимагала його негайного звільнення з-під варти.

Разом з нею виступила посол США Лінн Трейсі, яка зазначила, що засудження Кара-Мурзи — це спроба змусити замовкнути інакомислення.

«Криміналізація критики дій уряду є ознакою слабкості, а не сили», — підкреслила Трейсі.

У заяві держдепартаменту США підкреслено, що опозиціонера засуджено за політичними мотивами. Держдеп закликає звільнити Кара-Мурзу та понад 400 політичних в'язнів РФ.

Вирок опозиційному політику засудили у Європейському Союзі. У заяві високого представника Жозепа Борреля вказано, що «обурливо жорстке рішення суду в черговий раз чітко демонструє використання судової влади в політичних цілях для тиску на активістів, правозахисників та будь-яких осіб, які висловлюються проти незаконної агресивної війни Росії проти України».

У відповідь на засудження Кара-Мурзи у МЗС Латвії заборонили в'їзд до країни десяти росіян, що є причетними до справи опозиціонера.

«Я засуджую несправедливий і суворий вирок відомому російському опозиційному політику, винесений сьогодні російським судом», — написав Едгарс Рінкевичс.

I condemn unjust and harsh sentence against prominent Russian opposition politician @vkaramurza handed down by the Russian court today.



I have decided to impose travel ban ob 10 Russian individuals who are complicit in this sham case. I call on EU to impose sanctions as well — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 17, 2023

Верховний комісар ООН з прав людини Фольклер Тюрк зазначив, що вирок Володимиру Кара-Мурзі — це удар по верховенству права та громадянському простору.

«Ніхто не повинен бути позбавлений волі за реалізацію своїх прав людини. Я закликаю владу негайно звільнити його», — підкреслив комісар.

#Russia: 25yr prison sentence given to opposition politician+journalist Vladimir Kara-Murza is a blow to the rule of law & civic space. “No one should be deprived of their liberty for exercising their human rights.I call on authorities to release him without delay” - @volker_turk pic.twitter.com/aLQdg6hBMW — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 17, 2023

Представниця МЗС Німеччини заявила, що Берлін «найрішучішим чином засуджує це рішення». За її словами, вирок Кара-Мурзе демонструє «шокуючий рівень репресій у Росії», передає Deutsche Welle.

У Міністрстві закордонних справ Франції заявили, що Париж приголомшений вироком. Його назвали «новою ілюстрацією кампанії репресій, яку проводить російська влада проти голосів, які критикують владу та її агресивну війну проти України», передає CNN. У МЗС заявили про «стурбованість інструменталізації російської системи правосуддя, яка стала інструментом гноблення для Кремля».

«Франція закликає Росію поважати міжнародне право прав людини, звільнити політичних в'язнів і припинити судові переслідування проти них», — йдеться в заяві.