Словаччина вже передала Україні всі 13 анонсованих МіГ-29

підтримка союзників

Доставку винищувачів здійснили суходолом з огляду на максимально можливу безпеку.

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Про це повідомляє словацький міністр оборони Ярослав Надь.

За його словами, літаки МіГ-29 є значною підтримкою України в її захисті від російської військової агресії та у збереженні людських життів.

«До того ж, ці літаки були для нас непридатними. Ми робимо правильні речі», – наголосив глава відомства.

Надь також додав, що передача винищувачів – це «важлива і складна логістична операція».

23 березня Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Доставку літаків разом із документацією здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини.