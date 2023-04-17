Словаччина припиняє імпорт зерна та інших окремих продуктів з України

заборона на українське зерно

Це тимчасове рішення слідує аналогічним крокам Польщі та Угорщини.

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Про це пишуть The Guardian та Reuters.

Чиновник, розмовляючи з Reuters на умовах анонімності, заявив, що низькі світові ціни та попит означають, що українське зерно залишається в блоці, а не продається далі.

«Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії», - сказав посадовець.

Він також додав, що це питання було порушено на останньому саміті національних лідерів ЄС, зокрема Словаччини та Румунії.

«Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить із певною пропозицією. Ми побачимо, що ми зможемо зробити в найближчі тижні та місяці», – зазначив анонімний співрозмовник.

Днями Словаччина заборонила переробку й продаж вже імпортованого українського зерна через пестициди. Ці токсичні речовини не дозволені в країнах ЄС, так як негативно впливають на здоров’я людини.

Зазначимо, в Болгарії теж обмірковують введення заборони на імпорт українського зерна.

Польща та Угорщина заявили, що забороняють ввіз ряду агропродукції з України на свою територію. На думку керівництва цих країн, українські товари є значно дешевшими за європейські, а отже заважають реалізації продукції місцевих фермерів.

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Водночас у ЄС засудили рішення Польщі та Угорщини щодо заборони на імпорт української продукції.

«У цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними. У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС», — заявила прессекретарка Європейської комісії з економічних питань Аріанна Подеста.